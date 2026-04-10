Küba'dan petrol tankeri gönderen Rusya'ya teşekkür

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, " Rusya'ya bize gönderdiği yakıt için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile dün bir araya geldi. Diaz-Canel yaptığı açıklamada, görüşmede Moskova'ya petrol tankeri gönderdiği için teşekkür ettiğini ifade etti. Diaz-Canel, "Komünist Parti, hükümet ve Küba halkı adına Rusya'ya bize gönderdiği yakıt için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Rusya'nın bu adımının son derece önemli ve sembolik olduğunu vurgulayan Diaz-Canel, "Küba'nın yalnız olmadığını gösteriyor" dedi.

Ryabkov ise, Rusya'nın batı yarımküreyi terk etmeyeceğini kaydederek, ayrıca Kübalıların Rusya için kardeş olduğunu ve Küba ile ilişkilerin Moskova için özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Rus tanker Anatoly Kolodkin, 31 Mart'ta insani yardım olarak Küba'nın Matanzas limanına 100 bin ton ham petrol teslim etmişti. Rusya, Küba'ya yakıt yüklü ikinci bir tanker göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı. - HAVANA

