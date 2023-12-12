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Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'ya yapılan yardımlar fiyasko oldu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin askeri yardımların arttırılması talebinde bulunmak için ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'ya yapılan yardımların savaşta başarıya ulaşmasına yardımcı olmadığını ve istenen yeni yardımların da aynı sonuçla sonuçlanacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin askeri yardımların arttırılması talebinde bulunmak için ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Ukrayna'ya pompalanan on milyarlarca dolar, Ukrayna'nın savaş alanında başarıya ulaşmasına yardımcı olmadı. Ukrayna'nın şimdi istediği on milyarlarca dolar da aynı fiyaskoya mahkum olacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Rusya ve dünya gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını tekrar arttırmasına karşı gösterilen çabaların yeterli olup olmayacağına dair sorulan soruyu yanıtlayan Peskov, "Çatışmaların yeniden başladığını ve sürdüğünü görüyoruz. Gazze'de yaşanan insani durum, dünyanın birçok ülkede ilgi ve endişeye yol açıyor. Bu, Filistinlilere hızla yardım sağlanması için çok etkili çabalar ve ciddi adımlar gerektiriyor. Ancak silahlar patlarken bunu yapmak neredeyse imkansız" dedi.

"ABD'nin Ukrayna'ya yardımı yine fiyasko olacak"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşta askeri yardımların arttırılması talebinde bulunmak için ABD'ye gerçekleştireceği ziyareti de değerlendirdi. Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye dair Peskov, "Yakından takip edeceğiz. Ancak bunun (görüşmenin) sonuçları, özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyecek. Herkesin şunu anlaması önemli. Ukrayna'ya pompalanan on milyarlarca dolar, Ukrayna'nın savaş alanında başarıya ulaşmasına yardımcı olmadı. Ukrayna'nın şimdi istediği on milyarlarca dolar da aynı fiyaskoya mahkum olacak" ifadelerini kullandı.

"Rus halkının ezici çoğunluğu Putin'i destekliyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını hatırlatarak, "Dünya'da Putin'in, Rusya devlet başkanı olarak icraatlarını destekleyenler de var desteklemeyenler de var. Bu elbette normal. Ancak önceliğimiz bu değil. Önemli olan Rusya halkının ezici bir çoğunluğunun Putin'i desteklemesidir. Bu reddedilemez bir şeydir ve başkanın aldığı güç buradan gelir" diye konuştu.

"Mahkumların durumunu Kremlin olarak takip etmiyoruz"

Hala cezaevinde bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin akıbetiyle ilgili ABD'nin endişelerini dile getirdiği açıklamalara değinen Peskov, Kremlin'in Navalny'nin durumuyla ilgilenmediğini söyledi. Pekov, "Burada hukuken suçlu bulunan ve hala cezasını çekmekte olan bir mahkumdan bahsediyoruz. ABD de dahil olmak üzere kimsenin buna müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Mahkumların durumunu Kremlin olarak takip etme niyetimiz ve hakkımız yok. Sadece ilgili kurumların konusu" şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan büyük basın toplantısı için hazırlıkların sürdüğünü, 3 saat boyunca halktan ve gazetecilerden gelen soruları yanıtlayacağını belirtti.

Zelenskiy'nin ABD temasları

Bugün Washington'a gelen Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek, tüm senatörlerle toplantı yapacak ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile bir araya gelecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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