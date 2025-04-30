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Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna Krizi Karmaşık ve Hızlı Çözümler Beklenemez

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna Krizi Karmaşık ve Hızlı Çözümler Beklenemez
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinde hızlı başarı beklentilerini anlayışla karşıladıklarını ancak sorunun karmaşıklığı nedeniyle bunun mümkün olmayacağını belirtti. Putin'in barışçıl çözümler için açık olduğunu da vurguladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ateşkes konusunda ABD'nin hızlı sonuç elde etmek istediğini anladıklarını belirterek, "Washington'un bu süreçte hızlı bir başarı elde etmeye istekli olduğunu anlıyoruz. Ancak Ukrayna krizinin temel nedenleri bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Peskov, ülkesinin Ukrayna ile barış anlaşmasına arabuluculuk çabalarından dolayı ABD'ye minnettar olduğunu ve Washington'un çabalarının başarılı olmasını umduğunu söyledi. Peskov, "Devlet Başkanı (Putin), bu ihtilafı çözmek için siyasi ve diplomatik yöntemlere açık olmaya devam ediyor" dedi. Peskov, Putin'in Ukrayna ile doğrudan görüşme isteğini dile getirdiğini, ancak Kiev'den henüz bir yanıt gelmediğini vurgulayarak, "Dolayısıyla Kiev'in buna hazır olup olmadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın, ABD'nin barış görüşmelerinde hızlı sonuçlar elde etmek istediğini anladığını belirten Peskov, "Washington'un bu süreçte hızlı bir başarı elde etmeye istekli olduğunu anlıyoruz. Ancak Ukrayna krizinin temel nedenleri bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık. Dikkate alınması gereken birçok nüans var" dedi. Peskov, "Özel operasyonun tüm hedeflerine ulaşmamız, öncelik olmaya devam ediyor, ancak bu barışçıl yollarla da mümkün. Ulusal çıkarlarımızı güvence altına almalıyız. Bu hedeflere barış yoluyla ulaşmak daha mı tercih edilir? Evet" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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