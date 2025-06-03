Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin Üst Düzey Temaslara Hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, uygun şekilde hazırlanmaları halinde çeşitli üst düzey temaslara hazır" dedi.

Rusya-Ukrayna heyetleri 2 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelmişti. Görüşmenin yankıları devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da düzenlediği basın toplantısında İstanbul görüşmelerine değindi. Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara vardığını ifade ederek, "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.

"Hemen bir çözüm ve ilerleme beklemek yanlış olur"

Moskova tarafından önerilen memorandumunun çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyleyen Rus Sözcü, çözüm konusunun son derece karmaşık olduğunu ve çok sayıda detay içerdiğini belirtti. "Dün Ukrayna tarafına teslim ettiğimiz taslak memorandum metninin yayınlandığını gördünüz. Pek çok madde içeriyor ve ayrıca birden fazla seçenek var. Her şey bu çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve sürdürülebilir bir çözüm yoluna girmeyi amaçlıyor" diyen Peskov, "Elbette burada hemen bir çözüm ve ilerleme beklemek yanlış olur, ancak çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye değinen Peskov, "İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok. Ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak" dedi.

"Putin, uygun şekilde hazırlanmaları halinde çeşitli üst düzey temaslara hazır" diyen Rus Sözcü, "Putin-Trump-Zelenskiy'in yakın gelecekte yüz yüze görüşme yapmaları pek olası değil" ifadelerini kullandı.

İkinci görüşme İstanbul'da oldu

İlk turu 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ikinci tur görüşmeleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmış, görüşme 1 saat sürmüştü. Rusya'nın Ukrayna tarafına iki bölümden oluşan bir memorandum teslim ettiği görüşmede, Rusya'nın tek taraflı olarak 6 bin Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna'ya iade edeceği açıklanmıştı. Rusya ve Ukrayna arasında yaralı ve 25 yaş altındaki askerleri kapsayan karşılıklı bin kişinin takas edileceği bildirilmişti. Rusya aynı zamanda 2-3 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu duyurmuş, Ukrayna tarafı ise Rusya'ya ailesiyle irtibatı kesilen 339 çocuğun listesini verdiğini bildirmişti. - MOSKOVA