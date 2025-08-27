Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna ve Güvenlik Garantileri Açıklamaları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusundaki Avrupa önerilerine olumsuz bakıyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin savaşı sonlandırma çabasını överek "Trump'ın barışı koruma çabaları önemli ve Ukrayna'daki karmaşık çatışmanın çözümüne gerçekten yardımcı olabilir. ABD Başkanı'nın barışı koruma ve arabuluculuk çabalarına büyük değer veriyor ve devam etmesini umuyoruz" dedi.

Rusya'nın uzun zamandır sürdürdüğü NATO ülkelerinden hiçbir askerin Ukrayna'ya konuşlandırılmaması yönündeki tutumunu yineleyen Peskov, Ukrayna ile yürütülen yüksek düzeyli barış görüşmelerine de değindi. Bu tür görüşmelerin etkili olabilmesi için iyi hazırlanılması gerektiğini kaydeden Peskov, "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin başkanları temas halinde, Kremlin henüz yeni tur için kesin tarih veremiyor" ifadesini kullandı. Peskov, "Rus tarafı, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılıklı bekleniyor" dedi.

Peskov, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusuna değinerek "Güvenlik garantileri, Ukrayna çatışmasının çözümünde en önemli konu. Ancak bu konudaki kamuoyu tartışmaları genel duruma zarar veriyor" açıklamasını yaptı. "Elbette bu, çözüm bulma çabaları bağlamında en önemli konulardan biridir. Elbette, şu veya bu şekilde, bu konu her zaman yürütülen temasların gündeminde yer alacak" diyen Rus sözcü, "Ancak bu konuyu şu anda kamuoyu önünde tartışmak istemiyoruz. Bunun genel durum açısından faydalı olmadığına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Moskova yalnızca askeri ve askeri bağlantılı hedefleri vuruyor"

Peskov, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın 6 bölgesinde enerji ve doğal gaz altyapısını hedef aldığı saldırılarına ilişkin ise, "Moskova yalnızca askeri ve askeri bağlantılı hedefleri vuruyor" dedi.

Putin'in Vladivostok ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacağını doğrulayan Peskov, Putin'in Çin ziyareti için aktif hazırlıkların sürdüğünü belirterek, ziyareti "eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi. Rus sözcü, Putin'in zirvenin ardından ülkenin Çin ve Kuzey Kore sınırında bulunan liman kenti Vladivostok'u 5 Eylül'de ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi. - MOSKOVA