Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Barış Görüşmeleri Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Barış Görüşmeleri Açıklaması
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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un Rusya'nın barış görüşmelerini ertelediği iddialarını yalanlayarak, barış sürecinin uzatılmak istenmediğini belirtti. Peskov, diplomatik yollarla çözüm arayışında olduklarını ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerini ertelediği iddialarını yalanlayarak, "Kimsenin bir şeyi ertelediği yok. Hedeflerimizi diplomatik yollarla çözmeyi tercih ederiz, bu yüzden bu süreci uzatmak gibi bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini ertelediği suçlamasını yalanladı. Peskov, Rusya'nın Washington'un Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmeleri kolaylaştırmadaki yardımlarına minnettar olduğunu dile getirdiği açıklamasında, "Kimsenin bir şeyi ertelediği yok. Doğal olarak, özel askeri operasyonumuz doğrultusunda elde etmeyi amaçladığımız hedeflerimizi politik ve diplomatik yollarla çözmeyi tercih ederiz. Bu yüzden bu süreci uzatmak gibi bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3'üncü turunun tarihinin kararlaştırılması gerektiğini hatırlattı.

"Rusya, Ukrayna'da sivilleri bombalarken barış görüşmelerini erteleyemez"

Kellogg, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peskov'un barış görüşmelerinin yavaş tempoda ilerlemesinden ABD ve Ukrayna'yı sorumlu tuttuğu ifadelerine değinerek, "Rusya'nın barış görüşmelerini ağırlaştıran tarafın ABD ve Ukrayna olduğunu iddia etmesi asılsızdır. Başkan Trump savaşı bitirme konusunda çok tutarlı ve kararlı davranıyor. Hızlı bir şekilde ateşkes sağlanması ve savaşın sonlandırılması için üçlü görüşmelerin başlatılması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Rusya, Ukrayna'da sivilleri bombalarken barış görüşmelerini ertelemeye devam edemez" açıklamasında bulunmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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