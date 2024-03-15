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Rusya ile Fransa arasında ipler gerildi! Kremlin'den çok sert açıklama

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanması durumunda Avrupa'nın güvenilirliğinin sıfıra ineceğini söyleyerek, bunu engellemeye hazır olduklarını belirtmesi sonrası Kremlin'den sert bir yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya dahil olduğunu ve bu durumda Paris'in Moskova'nın rakibi haline geldiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduklarına ilişkin ifadelerine yönelik, "Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor" dedi.

"RUSYA KAZANIRSA AVRUPA'NIN GÜVENİRLİĞİ SIFIRA İNECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız kanalına Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirterek, müttefiklerine yardımları sınırlandırmama çağrısında bulundu. Avrupa'nın kırmızı çizgi çizmemesinin Kremlin'e zayıflık mesajı vereceğini söyleyen Macron, "Rusya kazanırsa Fransızların hayatı değişecek. Artık güvenliğimiz olmayacak. Fransızların ve Avrupa'nın güvenliği tehlikede. Rusya kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra inecek" şeklinde konuştu.

"PARİS, MOSKOVA'NIN RAKİBİ HALİNE GELDİ"

Macron'a yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Fransa'nın bu çatışmaya katıldığını ve bu durumda Paris'in Moskova'nın rakibi haline geldiğini söyleyen Peskov, "Macron'un açıklamalarını okuduk. Gerçek şu ki, Rusya'nın Macron'un ifade ettiği gibi Fransa için bir rakip olduğu, Fransa'nın Ukrayna'daki savaşa sürüklenmiş olmasından anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Fransa'nın dolaylı olarak savaşa dahil olduğunu ve Macron'un açıklamalarından da daha derin bir müdahaleye hazır olduklarının "sinyalini verdiğini" sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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