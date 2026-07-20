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Kremlin: "(Putin-Hamaney görüşmesi) Putin bu tür temaslara açık"

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Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'ın yeni dini lideri Hamaney'in ilk uluslararası telefon görüşmesini Putin ile yapacağı iddialarını yalanladı ancak Putin'in bu tür temaslara açık olduğunu belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitiry Peskov, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ilk uluslararası telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceğine yönelik iddialara, Böyle bir telefon görüşmesi için özel bir düzenleme yapılmadı. Ancak, Putin bu tür temaslara açık" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitiry Peskov, düzenlediği basın toplantısından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran medyasında, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ilk uluslararası telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceğine yönelik haber sorulan Peskov, "Böyle bir telefon görüşmesi için özel bir düzenleme yapılmadı. Bu noktada spesifik bir şey söyleyemem. Ancak, Putin bu tür temaslara açık" dedi.

Hamaney, ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından babasının yerine göreve gelmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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