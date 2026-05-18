Kremlin: "(Zelenskiy'nin Belarus iddiası) Savaşı uzatmayı amaçlayan bir kışkırtma girişiminden başka bir şey değil"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'nin Rusya'nın Belarus üzerinden bir NATO ülkesine saldırmayı planladığı iddiasını yalanlayarak bunu savaşı uzatma amaçlı bir kışkırtma olarak nitelendirdi. Belarus da nükleer silah tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Belarus üzerinden bir NATO ülkesine saldırmayı planladığı yönündeki iddialarını yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Zelenskiy'nin açıklaması hakkında, "Böyle bir açıklama, savaşı uzatmayı ve gerginliği tırmandırmayı amaçlayan bir kışkırtma girişiminden başka bir şey değil. Böyle bir açıklamanın herhangi bir cevap vermeye değer olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Belarus'tan nükleer silah tatbikatı

Rusya'nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapan Belarus, nükleer silah tatbikatı düzenleyeceğini bildirdi. Belarus Savunma Bakanlığı, nükleer silahların sahada nasıl konuşlandıracağına dair eğitime başlandığını açıklayarak, "Eğitim sırasında, Rus tarafıyla işbirliği içinde, nükleer silahların sevk ve kullanıma hazırlanması konusunda tatbikat yapılması planlanmaktadır" dedi.

Tatbikatın ordunun ülkenin farklı bölgelerinde nükleer silah konuşlandırmaya hazır olup olmadığını test edeceğini belirten Bakanlık, mevcut tatbikatın herhangi bir devleti hedef almadığını ve bölgede güvenlik tehdidi oluşturmadığını vurguladı.

NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınır komşu olan Belarus, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali sırasında topraklarını bir üs olarak kullanmasına izin vermiş ve Rus taktik nükleer silahlarına da ev sahipliği yapmaktadır. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
