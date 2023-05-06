İngiliz Milletler Topluluğu Başkanı olan Kral III. Charles'ın taç giyme töreni başladı.

İngiltere'de günlerdir hazırlıkları süren Kral III. Charles'ın taç giyme töreninde sona gelindi. Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'de ölümünün ardından tahta geçen Kral III. Charles'ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. Milyonlarca insanın yakından takip ettiği Kral III. Charles'ın taç giyme töreni Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar süren resmi kutlamalarla gerçekleştirilen geçit töreni ile başladı. Yaklaşık 100 devlet başkanının da aralarında bulunduğu 203 ülkeden temsilcinin katıldığı törende Buckingham Sarayı'ndan ayrılan Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe II. Elizabeth'in tahta 60.yılı kutlamalarında kullanılan Elmas Jübile Devlet Arabası ile Westminster Abbey'e ulaştı.

Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende 6 bin'den fazla silahlı kuvvet mensubu yer alıyor.

Törene kim katılacak?

Dünya genelinde merakla beklenen Kral III. Charles'ın töreni için yaklaşık 2 bin kişiye davet gönderildi. Yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen törene Kraliyet ailesinin bütün üyelerinin hazır bulunacak. Kraliyet ailesinin resmi görevinden 2020 yılında ayrıldığını duyuran Prens Harry yalnız katılıyor.

Başta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere eski başbakanı Liz Truss ve Tony Blair, İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve kabine görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin de törende olacak. ABD başkanı Joe Biden'in törende katılamayacak .Onun yerine eşi Jill Biden'in törende yer alacak.

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak. Törene dünyanın farklı noktalarından dini liderler de gelecek.

Rusya, Belarus, Myanmar, Afganistan, Suriye, Venezuela ve İran'dan dünya liderleri törende bulunmayacak. - LONDRA