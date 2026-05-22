Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nu protesto etti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı binasındaki eski genel başkanlar panosunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzeri siyah bantla kapatıldı. Olayın ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Merve Arslan, Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozlu İlçe Başkanlığı binasında bulunan ve önceki dönem genel başkanların portrelerinin yer aldığı panoda dikkat çeken bir olay yaşandı. İlçe Başkanı Merve Arslan, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzeri siyah bant yapıştırarak kapattı.

Fotoğraf kapatma eyleminin hemen ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İlçe Başkanı Merve Arslan, son dönemde yaşanan gelişmelere ve alınan kararlara tepki göstererek mevcut yönetime tam destek mesajı verdi. Kararları 'mutlak butlan' olarak nitelendiren ve hukukun hiçe sayıldığını savunan Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sert ve net bir dille, hukukun hiçe sayıldığı bu mutlak butlan kararını ve bu karara ortak olan işbirlikçileri en sert şekilde kınıyoruz. Saray rejiminin hukuk üzerindeki baskısını kabul etmiyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizle eş zamanlı olarak sesimizi yükselttik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız ve asla geri adım atmayacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı