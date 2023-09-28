Kosova Meclisi, Sırp silahlı grubun saldırısını kınadı

Kosova Meclisi, ülkenin kuzeyinde gerçekleşen ve 1 polis memurunun ölümüne yol açan silahlı Sırp grubun saldırısını kınadı. Meclis Başkanı ve Başbakan da saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti ve Sırbistan'a uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Kosova Meclisi, silahlı Sırp grubun 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde devlet egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik düzenlediği ve 1 polis memurunun öldüğü saldırıyı kınadı.

Oturum, Sırp silahlı grup tarafından öldürülen polis memuru Afrim Bunjaku için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, kınama kararını milletvekillerine sunarken, polise yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Konjufca, kınama kararında, terörist faaliyetlerin örgütlenmesi ve Sırbistan topraklarında terörist grupların eğitim kamplarının varlığının devam etmesi konusunda Sırbistan Cumhuriyeti'ne karşı uluslararası bir soruşturma yapılmasının talep edildiğini bildirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de meclisteki konuşmasında, bu yıl terör örgütü olarak ilan ettikleri "Kuzey Tugayı" ve "Sivil Savunma"nın, dost ve müttefik ülkeler tarafından da terör örgütü ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Kosova polisine düzenlenen saldırı nedeniyle Sırbistan'ın uluslararası toplum tarafından yaptırıma tabi tutulması ve cezalandırılması çağrısında bulunan Kurti, "Cezalandırılmaması durumunda suçu tekrarlayacak. Pazar günü Banjska'da (polise) saldıran Sırp profesyonellerin sahip olduğu askeri silahlar ve savaş eğitimi... hepsi Sırbistan (üretimi) ve yeni." dedi.

Oturumda muhalefet partilerinin liderleri de konuşma yaptı.

Sırp listesi milletvekillerinin katılmadığı oylamada 97 milletvekili oy kullandı ve saldırıyı kınayan karar metni oy birliğiyle onaylandı.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde bulunan, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar yaşanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleştirilen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen 6 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan saldırının Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.