Kosova'da cumhurbaşkanlığı seçimi için verilen süre bu gece doluyor

Kosova'da cumhurbaşkanlığı konusunda belirsizlik sürüyor. Siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanamaması ülkede ciddi bir belirsizliğe yol açarken, görev süresi nisan ayında sona eren Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin yerine gelecek ismi belirlemek için tanınan süre bu gece doluyor. Kosova Meclisi'nde bugün yerel saatle 10.00'da cumhurbaşkanını seçmek üzere son oturum yapılacak. Oturumda, milletvekilleri Başbakan Albin Kurti'nin partisi olan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje Movement) adayları Feride Rushiti ile Hatixhe Hoxha arasında oy kullanacak.

Feride Rushiti 63 oy alırken, Hatixhe Hoxha hiç oy alamadı

Son günlerde yapılan olağanüstü meclis oturumları da sonuçsuz kalırken, iktidar ve muhalefet partileri arasında aday konusunda anlaşma sağlanamadı. Muhalefet kanadı 120 sandalyeli Meclis'te dün yapılan olağanüstü oturumu boykot etti. Oturum için gereken 80 milletvekilinden yalnızca 64'ü salonda hazır bulundu. Cumhurbaşkanı adayları Feride Rushiti 63 oy alırken, Hatixhe Hoxha hiç oy alamadı; bir oy ise geçersiz sayıldı.

Kurti başarısızlıktan muhalefeti sorumlu tuttu

Muhalefet oturumu "siyasi bir gösteri" olarak nitelendirirken, Başbakan Albin Kurti başarısızlıktan muhalefeti sorumlu tuttu. Kurti, yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi için somut bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Kendin Karar Al Hareketi'nin cumhurbaşkanlığı için belirlediği ilk adayları, Glauk Konjufca ve Fatime Mulhaxha-Kollçaku iki başarısız turun ardından resmi olarak yarıştan çekildi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı