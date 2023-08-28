Korsika'da Fas Konsolosluğu'na Domuz Kafası Bırakıldı

Fransa'nın güneyinde yer alan Korsika Adası'ndaki Fas Konsolosluğu'nun önüne domuz kafası bırakıldığı bildirildi. Korsika Valiliği, bu eylemi kınadığını ve faillerin tespit edilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

Fransa'nın güneyinde yer alan Korsika Adası'ndaki Fas Konsolosluğu'nun önüne domuz kafası bırakıldığı bildirildi.

Korsika Valiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde Fas Konsolosluğu'nun girişine domuz kafası bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu eylemin kınandığı ve kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, Vali Michel Prosic'in konsolosluk yetkililerine ve adada ikamet eden Faslılara desteğini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, eylemin faillerini tespit etmek için olay yerinde çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Fransız basını, savcılığın olaya ilişkin "ayrımcılık ve ırksal nefrete teşvik" suçlamasıyla soruşturma açtığını aktardı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2021 verilerine göre, göçmenlerin yüzde 30'unu oluşturduğu Korsika Adası'nda Fas kökenliler bu kategoride ilk sırada yer alıyor.