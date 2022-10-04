Konya politika haberi | Karatay'da Ortakonak Sosyal Tesisi Cuma Günü hizmete açılıyor

Konya'nın merkez Karatay ilçesinin dört bir tarafında hayata geçirdiği sosyal tesislerle vatandaşa yeni yaşam alanları kazandıran Karatay Belediyesi, Ortakonak Mahallesinde yapımını tamamladığı sosyal tesisin de resmi açılışını 7 Ekim Cuma günü gerçekleştireceği törenle yapacak.

Sosyal belediyecilikteki hizmet halkasına bir yenisini daha ekleyen Karatay Belediyesi, merkeze uzak Ortakonak Mahallesine kazandırdığı sosyal tesisin açılışını da gerçekleştiriyor. İçerisinde Muhtarlık Ofisi ile Emekli Konağı bulunan, toplamda 194 metrekare inşaat alanına sahip çok amaçlı sosyal tesis; 7 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek törenle resmi olarak hizmete açılacak. Karatay'ın sosyal, kültürel ve daha birçok alanında olduklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak ilçeyi yatırım ve projeleriyle süslemeye devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Kılca, "Hayatın her alanında hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışıyla Ortakonak Mahallesinde yapımını tamamladığımız sosyal tesisimizin açılışını 7 Ekim Cuma günü gerçekleştireceğiz. Tesisimiz çok amaçlı olarak Ortakonaklı hemşehrilerimize hizmet verecek. İçerisinde muhtarlık ofisinin yanı sıra büyüklerimize hizmet verecek bir de emekli konağımız bulunuyor. İlçemizde merkez ya da merkeze uzak diye bir ayrım yapmıyoruz. Dolayısıyla da uzak veya yakın demeden ilçemizin tamamında çalışıyoruz. Bu yatırımlar kolay değil ve çok çalışmak gerekiyor, üretmek gerekiyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak çok çalışıyor ve neredeyse her hafta ya bir yatırımımızın açılışını veya temel atmasını yapıyoruz ya da yeni projelerimizin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra da yeni hizmetlerimizle yeni projelerimizle hemşehrilerimizin hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Ortakonak Sosyal Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA