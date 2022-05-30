Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez - Haberler

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Gutierrez'in salona gelişi ve insanlarla selamlaşması

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez'in konuşması

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak. Seçimlerde beklentilerin altında kalarak ikinci tura geçemeyen Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez, yenilgiyi kabul ettiklerini bildirdi.