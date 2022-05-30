Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez - Haberler

Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez
AA - Yair Suarez - Politika
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gutierrez'in salona gelişi ve insanlarla selamlaşması Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez'in konuşması Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gutierrez'in salona gelişi ve insanlarla selamlaşması
Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez'in konuşması
Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak. Seçimlerde beklentilerin altında kalarak ikinci tura geçemeyen Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez, yenilgiyi kabul ettiklerini bildirdi.
AA / Yair Suarez - Politika