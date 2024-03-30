Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimlere saatler kala İzmir'de ilginç bir olay gerçekleşti. Bayraklı'da bir reklam panosunda İzmir adayları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın pankartı asıldı. Pankartta "Hayaldi gerçek oldu, Kartepe Teleferik hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

İZMİT'LE İZMİR Mİ KARIŞTI?

Sosyal medyada viral olan görüntüler, yaşanan karışıklığın afişlerin 'İzmit' yerine 'İzmir'e gönderilmesinden kaynaklandığı yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar ise bunun bir reklam stratejisi olabileceğini öne sürdü.

"AYNI AFİŞ KAĞITHANE'DE DE ASILI"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan gönderinin altına "Bursa da da var bu anlamlandıramadım bende", "Bu afişleri İznik de gördüm harbiden karıştırmış olabilir mi?", "Aynı afiş Kağıthane'de de asılı", "Ben de dün Şişli'de denk geldim", "İzmit ile İzmir karışmış", "Aynı durum Ankara'da da var" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / İsmail Elal - Politika

Tahir Büyükakın Kocaeli İzmir Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (7)

Ilker Akil:

Bilal bakıyorsa o işlere. Olur öyle.

44
4
yanıtYanıtla
Serkan Ferit:

Türkiye'deki Billboard reklamları bir firmanın elinde olduğu için şehirleri karıştırmışlar.

23
5
yanıtYanıtla
Metin Adigüzel:

Inanilmaz birsey ve bu güruh 22 yildir ülkeyi yönetiyor. Ülkede ekonominin dibe vurmasi herseyin iflas noktasina gelmesi tesadüf degil. Cehalet capsizlik pacalarindan akiyor.

6
13
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Şu bilbordlara dökülen(Her pati için söylüyorum) parayla depremde yıkılan kaç evin parası çıkardı.

13
0
yanıtYanıtla
Berke Dagdeviren:

Ankara'da var bundab koru metronun karşısında

7
0
yanıtYanıtla
Ramazan Avcı:

Ankara bilbordlar tamamen bunla kaplı.Ankarada oyumuz bu adam kimse ona

0
0
yanıtYanıtla
Vatandaş sade:

sanırım İzmir de teleferik yıllardır çalışmıyor. ona istinaden bak biz yatık demek için asıldı

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title