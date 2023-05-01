Kocaaliler; Gençler liderimiz Erdoğan'ın yanında

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, dünkü seçim gezisini Palandöken İlçesi'nde sürdürdü. Seçmen taraması, esnaf ziyaretleri ve kahvehane sohbetlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kocaaliler, AK Parti'nin gençlere yönelik çalışmalarının hiçbir dönemde yapılmadığına dikkat çekti.

Türkiye'nin 20 yıl öncesine kadar ekonomik sıkıntılarla boğuşan, vesayetçi yapılarla mücadelede zayıf kalmış bir ülke olduğu hatırlatmasında bulunan Milletvekili Adayı Kocaaliler, "Artık sorgulayan ve sorduklarına cevap arayan bir gençlik yetişiyor. Bilinçli bu gençlik 20 yıl öncesi Türkiye'de neler olduğunu da kulaktan dolma bilgilerle değil, araştırarak öğreniyor. Dünden bugüne Türkiye'de neler değiştiğini biliyorlar. Özellikle TEKNOFEST'le birlikte gençler üretmenin hazzını yaşayarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gördü. Dolayısıyla gençlik her şeyin farkında, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında" diye konuştu.

Gençlik merkezleri ile 'genç projeler'

AK Parti'nin 20 yıllık hizmet süresinde 2002-2010 yılları arasında 55 yeni Gençlik Merkezi açıldığına dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Kocaaliler, "Böylece toplam Gençlik Merkezi sayısı 157'ye ulaştı. 2002'de 20 bin olan Gençlik Merkezleri üye sayısı 10 kattan daha fazla artarak 2010'da 286 bini geçti. Önümüzdeki dönemde Gençlik merkezlerini yaygınlaştıracağız. Bu merkezlerde gençlerin kendi projelerini hayata geçirmelerini teşvik edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde gençlere önem veren onların siyasete katılmalarından teknolojiye yakınlaşmasına kadar bir çok alanda desteğini sürdüren bir AK Parti vizyonu var. İnşallah 14 Mayıs seçimleri sonrası dönemde de AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile daha etkin daha büyük gençlik projelerinin olduğunu göreceğiz" dedi. - ERZURUM