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KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek adaylıktan çekildi, bakanlıktan istifa edecek

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KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 6 Aralık'taki genel seçimlerde milletvekili adaylığından çekildiğini ve Sağlık Bakanlığından istifa edeceğini açıkladı. Sıralama seçimlerinde 4 bin 710 oy alan Dinçyürek, istifasını Başbakan'a sunacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, üç buçuk yıldır yürüttüğü Sağlık Bakanlığı görevinden de istifa edeceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde düzenlediği milletvekili adaylığı belirleme ve sıralama seçimlerinin ardından açıklama yaptı. UBP'nin 8 bin 929 üyesinin sandık başına gittiği milletvekili adaylığı sıralama seçimlerinde 4 bin 710 oy alan Sağlık Bakanı Dinçyürek, parti üyelerine teşekkür ederek, "Sıralama seçimlerine katılan, bana oy veren ve vermeyen tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarını saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanlığı görevimden istifamı Sayın Başbakan'a sunacağım"

Milletvekili adaylığından çekilme kararını açıklayan Dinçyürek, "Bu süreçte yaptığım değerlendirmeler sonucunda, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde milletvekili adaylığından çekilme kararı almış bulunuyorum. Ayrıca, üç buçuk yıldır gurur ve başarıyla yürüttüğüm Sağlık Bakanlığı görevimden istifamı Sayın Başbakan'a sunacağım" dedi.

"Partimin yanında yer almaya devam edeceğim"

Adaylıktan çekilmesine rağmen UBP'ye desteğini sürdüreceğini belirten Dinçyürek, "6 Aralık'ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlerde partimin yanında yer almaya ve partime destek vermeye devam edeceğim" diye konuştu. Dinçyürek, "Tüm aday arkadaşlarıma ve partime başarılar diliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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