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Yedi ülkedeki büyükelçiler değişti! İşte yeni atamalar

Yedi ülkedeki büyükelçiler değişti! İşte yeni atamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre, KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi, KKTC Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Kararlara göre, yedi ülkedeki büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı.

7 ÜLKEYE YENİ ATAMA

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi. Serim'in yerine KKTC Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri atandı.

Öte yandan Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, İtalya Büyükeçliğine Elif Çomoğlu, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı.

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze alındı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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