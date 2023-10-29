Haberler

Kızıltepe'de Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, gaziler, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Şahin, törenin ardından tebrikleri kabul etti.

Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, gaziler, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakam Şahin, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Politika

Abdullah Şahin Cumhuriyet Piyade Albay Politika Haberler

title