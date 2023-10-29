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Kızıltepe'de Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı

Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, gaziler, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Şahin, törenin ardından tebrikleri kabul etti.