Kızıltepe'de Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı
Politika Haberleri
Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, gaziler, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Şahin, törenin ardından tebrikleri kabul etti.
Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, gaziler, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Kaymakam Şahin, tebrikleri kabul etti.