Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, katıldığı bir programda "Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan, onun atadığı bir valiyim" diyerek Cumhurbaşkanı'na destek mesajı verdi. Turan'ın "Allah aşkına seviyorum, Muhammed aşkına seviyorum" sözleri alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle dikkat çekti. Vali Turan konuşmasında, "Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan! Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim ben!" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Konuşmasının devamında katılımcılara hitap eden Turan, "Her birinizi seviyorum. Allah aşkına seviyorum. Muhammed aşkına seviyorum" dedi. Vali Uğur Turan'ın sözleri, alanda bulunan vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
