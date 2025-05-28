Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Vali Yardımcısı Oldu

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Vali Yardımcısı Oldu
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Cumhurbaşkanı kararıyla Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Vali Yardımcılığına atanırken, Kırklareli'ne yeni vali yardımcıları atandı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı. Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kırklareli Vali Yardımcılığı görevine ise Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu ile Burdur Vali Yardımcısı Faruk Ekiz atandı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Antalya Vali Yardımcılığı görevine atanırken Samsun Atakum Kaymakamı ve Samsun Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kemal Yıldız, Lüleburgaz Kaymakamlığı görevine atandı.

Pınarhisar Kaymakamlığı görevini yürüten Rabia Naçar Çanakçıoğlu, Siirt Vali Yardımcılığına atanırken, ilçenin yeni kaymakamı Enver Özderin oldu. Kofçaz Kaymakamlığına ise Seda Ünlü atandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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