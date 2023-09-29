Kilis'te 18 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

KİLİS'te in Elbeyli ilçesinde 18 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kent genelinde 18 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede Suriye uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.