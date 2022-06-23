AYDIN'da şoför, nakliyeci, servisçi, taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz. Destek verirseniz öyle dolar bazında olmayacak. Tamamını kamulaştıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programının 2'nci gününde şoför, nakliyeci, servisçi, taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Efeler Şehir İçi Özel Halk Kooperatifi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıya CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı. Toplantıda şoför esnafının sorunlarını dinleyip sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, petrol fiyatlarının artışına dikkat çekerek, "Bunlar sadece Aydın'ın sorunu değil. Dertleriniz ortak. İktidarlar durup dururken zam yapmaz. Nedenleri var. Dünyada petrol fiyatı arttı. Dünyada yüzde 6-7 artıyor, bizde yüzde 300 artıyor. Vergilere ihtiyaç var. O kadar büyük taahhütlerin altına girdiler ki bunlara para ödemek zorundalar. Dolar endeksli paralar. Dünyanın parasını ödeyecekler, söz vermişler. Parayı nereden bulacaklar? Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir, bunu unutmayın. Üstelik müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, işin ve ihalenin yapıldığı yer Türkiye. Niye Türk lirası değil, Amerikan doları? Bu sorunun cevabını bilmelisiniz. Eğer soyuluyorsanız soygun düzenini bitirmeniz lazım. Alın teriyle geçinen herkese benim sözüm var. Bu 5'li çeteden bu devleti kurtaracağım" dedi.