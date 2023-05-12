Adapazarı 2. İlçe Seçim Kurulu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu sahte broşür ve pankartlara toplatma kararı verdi. CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı avukat Birke Varol, "Sayın Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalayıcı nitelikte ve aynı zamanda partimizi terör ile irtibatlı gösterir nitelikte söylemlere rastladık. Bununla ilgili olarak ilçe seçim kurullarına ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetlerimizi yaptık. İlçe seçim kurullarına yaptığımız başvurular kabul edilerek el ilanlarının toplanması ve pankartların kaldırılmasına ilişkin ilçe emniyet müdürlüklerine müzekkere yazıldı. Bundan sonuç almış olmaktan oldukça memnunuz" dedi.

Adapazarı 2. İlçe Seçim Kurulu, CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Sakarya'nın merkez ilçeleri Adapazarı ve Serdivan'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde basılan sahte broşür ve pankartların toplatılmasına karar verdi. CHP Sakarya İl Başkanlığı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.

Konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı avukat Birke Varol, şunları söyledi:

"Seçim sürecinde Sakarya ilimizde yaşanan birtakım provokasyonlara ilişkin ihbarlar aldık. Yapılan ihbarlar neticesinde yaptığımız araştırmalara göre Adapazarı ilçemizde dağıtılan broşürler ve Serdivan ilçemizde asılı pankartların içeriklerinde Sayın Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalayıcı nitelikte ve aynı zamanda partimizi terör ile irtibatlı gösterir nitelikte söylemlere rastladık. Bununla ilgili olarak ilçe seçim kurullarına ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetlerimizi yaptık. İlçe seçim kurullarına yaptığımız başvurular kabul edilerek el ilanlarının toplanması ve pankartların kaldırılmasına ilişkin ilçe emniyet müdürlüklerine müzekkere yazıldı" dedi.

Kararı olumlu karşıladıklarını ifade eden Varol, "Bundan sonuç almış olmaktan oldukça memnunuz. Çünkü seçim güvenliği ve seçimin barışçıl bir ortamda ilerlemesi bizler için çok önemli. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvuruya ilişkin olarak da sürecin takipçisiyiz" diye konuştu.