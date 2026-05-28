Kılıçdaroğlu'ndan CHP Grup Kurulu kararı

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu ile ilgili milletvekillerine yazı gönderdi. Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda, grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğunu belirterek, "O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel, parti meclisi toplantısında CHP Grup Başkanı olarak seçilmiş, TBMM'deki odasına da 'CHP Grup Başkanı' tabelası asılmıştı.

