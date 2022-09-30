Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarını umutlandıran çıkış: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kader mahkumlarını umutlandıran bir paylaşıma imza attı. Af konusunda titizlikle yürütülen bir çalışmayı iktidar ile konuşmaya hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son günlerdeki af tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında olası af kararı için AK Parti ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayarak şartlarını sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz.

''BARONLARA AF MAF YOK''

Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.''

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