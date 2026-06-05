Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesinde grup toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna 'Elbette' yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz' sorusuna "Elbette" dedi.
Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, 'CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz' sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı