Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri başını yakmıştı! İYİ Partili Cihan Paçacı görevine geri döndü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını açıkça belirtince Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Meral Akşener'in isteğiyle görevinden ayrılan İYİ Partili Cihan Paçacı, göreve geri döndü. Paçacı'nın dönüşünün, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 6'lı Masa'ya resti çekmesinin ardından yaşanması dikkat çekti.
6'lı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları son yapılan 12. toplantının ardından zirveye ulaştı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığını, kendilerinin ise buna karşı çıktığını belirtti. Dayatmayı kabul etmeyeceklerini söyleyen Akşener, masaya sundukları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önerilerinin de reddedildiğini belirterek 6'lı Masa'ya resti çekmiş oldu.
"Akşener masadan ayrıldı mı?" tartışmaları devam ederken, kritik gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Şubat ayının başında verdiği bir demeçte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını açıkça belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, gelen tepkilerin ardından Akşener'in isteğiyle görevinden ayrılmıştı. Paçacı'nın genel başkan yardımcılığı görevine geri döndüğü öğrenildi. Paçacı'nın geri dönüşünün, Akşener'in 6'lı Masa'ya Kılıçdaroğlu konusunda resti çekmesinin ardından yaşanması dikkatlerden kaçmadı.
Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle istifa eden Paçacı şunları söylemişti: "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var"
Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."