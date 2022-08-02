Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde PKK tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki esnaf ziyaretinde bir vatandaşın PKK tepkisiyle karşılaştı. CHP'nin HDP ile ittifak yaptığını, HDP'nin 6'lı masada olduğunu ve CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ileri süren vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Ben ayağı yere basmayan yanlış propagandalara inanmam" dedi.
TBMM'nin tatilde olması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı aldı. Bu sebeple CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bulunduğu Erzurum'da partililerle bir araya gelerek konuşma yapmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak yaptığını ileri sürerek tepki gösterdi. CHP'nin böylelikle PKK'ya yandaş çıktığını iddia eden ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu söyleyen vatandaş, Kılıçdaroğlu'na "Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?" diye sordu.
Kılıçdaroğlu ise "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin. Benim dediğimi sen de söyle" diye yanıt verdi.
Bu yanıt üzerine aynı vatandaş, "O zaman neden onlarla ittifak kuruyorsun 6'lı masada? Direkt çık de ki 'ben cumhurbaşkanı adayıyım'. Diyemiyorsun" ifadelerini kullandı.
Bu kararı tek başına veremeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini sürdürerek, "PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Ben ayağı yere basmayan yanlış propagandalara inanmam. Öyle bir şey yok. Anlaştık mı?" dedi. Vatandaş ise "Anlaştık" yanıtını verdi.