Kılıçdaroğlu "KHK'lılar görevlerine dönecek" dedi, Özdağ'dan jet tepki geldi: Fetullah Gülen'i de AYM Başkanı yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'a ziyaret gerçekleştirdiği sırada KHK ile görevinden alınan bir kişinin "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" şeklindeki sorusuna karşılık "KHK'lılar görevlerine iade edilecek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine jet tepki gösteren Ümit Özdağ ise, "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları kapsamında Samsun'a gitti. Çarşamba ilçesindeki TEKNOFEST'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilk kez bu etkinliğe katıldı. Daha sonra parti grup toplantısına geçen Kılıçdaroğlu, çıkışta KHK'lı bir vatandaşla ayak üstü sohbet etti.

"KHK'LILARIN TAMAMINI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"

KHK'lı bir kadının "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: GÜLEN'İ AYM BAŞKANI YAPIN



Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayan Özdağ, sosyal medya üzerinden "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir." paylaşımı yaptı.

GRUP TOPLANTISINDA DA DİLE GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, KHK'lılarla ilgili vaadini grup toplantısında da dile getirdi ve iktidar olmaları durumunda KHK'lıları yeniden görevlerine iade edeceklerini belirtti.