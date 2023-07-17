Kılıçdaroğlu, KESK Heyetini Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil ve Mehmet Bozgeyik'i kabul etti. Görüşmede CHP Genel Merkezi'nde, KESK heyetiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.