Kılıçdaroğlu, KESK Heyetini Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil ve Mehmet Bozgeyik'i kabul etti. Görüşmede CHP Genel Merkezi'nde, KESK heyetiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil ve Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, KESK Eş Genel Başkanları Yeşil ve Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyetle görüştü.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika