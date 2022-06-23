Kılıçdaroğlu'ndan konuşulacak çıkış: Bir ara başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın İl Başkanlığınca düzenlenen "Üye Katılım Programı"nda konuştu. (3)

"Bizim de CHP olarak geçmişte hatalarımız oldu, eksikliklerimiz oldu. Bugün de olabilir"

"Niye iktidar olamıyoruz diye kendi kendimize düşündük. Demek ki gezmek lazım, oturmak lazım, konuşmak lazım. Vatandaşın derdini dinlemek lazım"

"Biz getirdik bir ara da başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

"Sanane kardeşim kadının giyim kuşamından. Kadın istediği gibi giyinir. Ona bizim sadece saygı duymamız lazım"

AA / Politika