Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" dedi.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken 6'lı masada yer alan muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

İKİ İSME DE KAPIYI KAPATTI

Kendisi gibi adaylık için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİ

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili de konuştu. Geziden haberi olduğunu ve önceden onayladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (13)

Mümin Vatansever:

bu secimi kazanabilecek 1 Mansur Yavaş 2 Ekrem İmamoglu bunun dışındaki isimler akp ye kazanmaya yardım olur

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Martin Sikertel:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük korkusu yönetime gelmek; ekmek elden su gölden, sorumluluk almadan memleketin kaynaklarını sömürüyor nasıl olsa. Mansur Yavaş aday olsa iktidar olma ihtimalleri var; işine gelir mi hiç? En büyük AKP'li Kılıçdaroğlu.

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Burak Ergül:

Ekonomiden anlayan , toplumsal kutuplaşmayı azaltıcı ve seküler olmayan bir aday ile ancak kazanabilirsin . Türkiyenin yüzde 25 i seküler geri kalanı seküler değil bunu anlayın artık . İttifakın en büyük partisi olabilirsin ama senin partinden gelen adaya senin tabanın sadece oy verir bunu görmesi lazım .

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