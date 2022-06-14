Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, akaryakıttan alınan verginin son 7 ayda 6 kat arttığını belirterek her benzin istasyonunun bir "vergi dairesi" haline geldiğini söyledi.

Bir araştırma şirketinin yaptığı ankette vatandaşlara "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı siz olsanız öncelikli olarak hangi alana yatırım yapardınız?" sorusunun yöneltildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, ankete katılanların yüzde 73,5'inin tarıma yatırım yapmak istediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Bu ne demektir? 'Açlığı hissediyorum, açlığı görüyorum, alın gücüm düştü, mutfakta yangın var, bu alana yatırım yapılsın ki milletin karnı doysun.' Farkındalar bunun." diye konuştu.

Türkiye'de binlerce dönüm alanın ekilmediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Sudan'dan yer kiralıyorlar, ekeceğiz diye. Nijer'de kiralamaya başladılar, ekeceğiz diye, sonra da kalkmış 'Venezuela'ya gideceğiz' diyor. Venezuela'ya gidişleri başka bir nedenledir." ifadesini kullandı.

"Havza bazlı planlama yapacağız"

Çiftçilere sözü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde "havza bazlı planlama" yapacaklarını anlattı. Her çiftçinin ne ektiğini, ürettiğini, kaça aldığını sattığını bileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Herkesin alın teri teslim edilecek. Taban fiyatının altına düştüğü andan itibaren onu sosyal devlet satın alacak. Çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli inşa edeceğiz. Hiçbir çiftçinin traktörü, hayvanı asla haczedilemeyecek. Üretim aracı haczedilir mi? Her köyde mutlaka, hayvancılık varsa bir veteriner, tarlada çalışılıyorsa bir ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni olacak. Toprak analizleri yapılacak, çiftçinin hangi ürünü ektiği zaman kar elde edeceği belirlenecek. Bütün bunların hepsi yapılacak. Elektrik ücretleri ürünü elde edip sattıktan sonra ödenecek, elektrik borcuna asla faiz uygulanmayacak. Güneşten enerji üreteceğiz, bütün çiftçilerimize aşama aşama elektriği ücretsiz vereceğiz. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde öngörülen yüzde 1'i kesinlikle vereceğiz."

Türkiye'de 15 milyon kişinin yetersiz beslendiğini, son 3 ayda bu rakama 500 bin kişinin daha eklendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 5 yaş altı bebeklerin de yüzde 6'sının yetersiz beslendiğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Fakir ailelerin çocukları niye kısa boylu? Yetersiz beslendikleri için. Farkındalar mı bunun? Emin olun farkında bile değiller. Mazlumun dünyasında kıyamet kopuyor, zalim ise sarayında keyif içinde yaşıyor. Sarayda herkesin karnı tok, herkesin bir eli yağda bir eli balda. Saraydakilerin çocukları milyon dolarları transfer etmeyle uğraşıyorlar. Zalim fukaranın halinden anlamaz." değerlendirmesini yaptı.

"Onun düştüğü çukura düşmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi Olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayı anımsatan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir küfürbazdır. Kişi kendinden bilir ya işi, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum.' diyor. Milletimize de iftira atıyor. Bu millet asil bir millettir, ferasetli bir millettir, zulmün karşısında duran bir millettir. Kendi küfrünü millete alet edemez. Onun düştüğü çukura düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına seslendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bugün bunu söyleyen yarın emin olun size dönecek hayat tarzınız üzerinden size söyleyecektir. Sakın unutmayın, İstanbul Sözleşmesi sizden çıktı, sizin eserinizdir, bütün kadınlar sahip çıktı. Erdoğan bazı radikal kafaların baskıları ile sözleşmenizi elinizden aldı. O radikal kafalar muhafazakar kadın güçlenmesin, iş hayatına katılmasın, haklarını almasın, nafakalar kalksın, kadın köleleşsin istiyorlar. Bu hakaretler bir süre sonra sana dönecektir çünkü radikaller Erdoğan'ı tehdit edip kadın haklarını gasbetmenin zevkini bir kez aldılar. Erdoğan'a da azıcık baskı yaptılar, hemen geri adım attı, İstanbul Sözleşmesi'ni geri çekti. Yarın bambaşka yasaklar getirecekler. Onun için dur dememiz lazım. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. CHP eski CHP değildir, özgürlükçüdür, siz de eski siz değilsiniz. Artık aynı özgürlüklere inanıyoruz, aynı değerleri savunuyoruz, beraberiz birlikteyiz."

Son zamanlarda bazılarının gazeteci, bazılarının ise araştırmacı formatında ortaya çıktığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefet nasıl yapılır öğretmeye çalışıyorlar. Bize muhaliflik dersi verenler şunu unutmasınlar; biz daha ölmedik, sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Kalemini dahi oynatmayan, yazı dahi yazmayan adam kalkmış, bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisini samimi olarak eleştirenlerin de olduğunu kaydederek "Onlara saygı duydum. Birilerinin gemilerine, yatlarına kendilerini atmadılar. İşlerini kaybedenler oldu, kalemlerini satmadılar. Biz, bizi samimi olarak eleştiren bütün yazarlara, çizerlere saygılıyız. Kalemini satıp bize ders verenlere 'dur' diyeceğiz." diye konuştu.

(Bitti)