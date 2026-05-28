Haberler

Kılıçdaroğlu: Bilgilendirme yapılmazsa grup toplantısı olmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın tarihi, gündemi ve yerine dair bilgilendirmeler kendisince yapılmadan, toplantının düzenlenmeyeceğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın tarihi, gündemi ve yerine dair bilgilendirmeler kendisince yapılmadan, toplantının düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerine CHP TBMM Grup Toplantısı'yla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

Yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiğini ve tereddütler olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı
Beşiktaş'la görüşen Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

Dün Beşiktaş'la görüşmüştü, bugün yeni takımıyla el sıkıştı
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

Ünlü şarkıcı bayram günü gelen acı haberle yıkıldı