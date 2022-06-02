Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette fakirliği bitirecem. Hiçbir anne, benim mutfağımda, tencere kaynamıyor demeyecek. O tencere kaynayacak. O tencere kaynamıyorsa o anne diyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeki tencere de kaynamıyor" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programına Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Daha sonra Karapınar ilçesine geçen ve bir düğün salonundaki toplantıda kadın çiftlilerle buluşan Kılıçdaroğlu, Konya ve Hollanda'nın tarımını karşılaştırarak şunları söyledi:

Torpili kesinlikle bitireceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Anneler, evlatlarınızı yetiştiriyorsunuz. KPSS sınavına giriyorlar, iyi puanlar alıyorlar. Torpili olmadığı için sözlüde eleniyorlar. Ben onu da fark ediyorum. Torpili, kesinlikle bitireceğim. Kim hak ediyorsa, hakkı aynen teslim edilecek. Aynen teslim edeceğiz. Torpil yaparak bir kişinin hakkını yiyorlar. Bir kişinin hakkını yemek, kul hakkını yemek kadar ağır bir günah, ağır bir vebal yoktur. Yüce Yaradan ne diyor? Her türlü günahla karşıma gel, affederim; ama kul hakkıyla geliyorsa, ben affetmem. O zaman kim kul hakkı yiyorsa karşısında beni ve sizi bulsun. Beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kavgayı yöneteceğiz. Birlikte mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Siz güçlü olduğunuz zaman, sevgili kadınlar, sevgili anneler, güçlü olduğumuz zaman bilin ki Türkiye de güçlüdür. Siz güçlüsünüz, inanın o zaman ben de güçlüyüm. Beraber mücadele edeceğiz. Haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Aile destekleri sigortasından yararlanan aileler, çoğu zaman belediye başkanlarına ulaşamazlar. Milletvekiline ulaşamazlar, bakana ulaşamazlar, başbakanlara ulaşamazlar, birilerine ulaşamazlar. Haklarını, hukuklarını, sıkıntılarını anlatamazlar. Eğer devlet bir eleman alacaksa önce fakir ailelerin çocuklarını işe alınacak. Bunun da düzenlemesini yapacağız inşallah. Böylece göreceksiniz fakir ailelerin çocukları da bu ülkede adalet olduğuna inanacaklar. ya bu devlet bizi de koruyor. Şemsiyesi altında biz de varız diyecek" ifadelerini kullandı.