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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bereketli topraktan bereket fışkırdığı sürece sizler hayatta mutlu olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bereketli topraktan bereket fışkırdığı sürece sizler hayatta mutlu olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde partisinin grup toplantısının ardından basına kapalı gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Saraçlar Caddesi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Caddedeki bir bankın üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, seçimlerde sandığa gittiklerinde ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını isteyerek, "Hep beraber dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Buna inanın ve mutlaka bizlere güvenin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ayrım yapmadan halk için çalıştığını ifade etti.

"Herkesin kazandığı, herkesin huzurlu olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için bize katılın. Huzur istiyorsanız bize katılın, adalet istiyorsanız bize katılın, hukuk istiyorsanız bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, bu ülkede barış olsun, bu ülkede insanlar barış içinde yaşasın istiyorsanız bize katılın. En büyük arzum huzur içinde bu ülkeyi yaşatmaktır.

Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bay Kemal'in saray merakı yoktur, bundan emin olmanızı isterim. Saraylarda oturmak için değil, halk gibi yaşamak isteriz. Halkımız gibi yaşamak isteriz, hiç kimsenin mağdur olmamasını isteriz. Farklı düşündü diye insanların hapse atılmasını istemeyiz. Kadın erkek eşitliği isteriz, çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alsın isteriz. Bereketli topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. Bu bereketli topraktan bereket fışkırdığı sürece sizler hayatta mutlu olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

AA / Cihan Demirci - Politika

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