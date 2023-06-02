Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönem Milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak CHP milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak CHP milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Politika