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Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönem Milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak CHP milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak CHP milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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