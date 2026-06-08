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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "kurultay" paylaşımı Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, partilileri birlik ve beraberliğe çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, bizler, CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

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