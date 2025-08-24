Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapan Uğur Dündar'a "gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris" dedi. Dündar bu sözlere "Kemal Kılıçdaroğlu benim için "kepaze" demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş" yanıtını verdi.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapan Uğur Dündar'a "gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris" demişti.

"MUHTERİSLERİN DE KEPAZELİĞİNİ SÖYLEMEK GÖREVİMDİR"

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar hakkında yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir" ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Gazeteci Uğur Dündar ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

"YILLARCA BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ!.."

X platformundan paylaşımda bulunan Dündar, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için "kepaze" demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam KEPAZELİKMİŞ!.." dedi.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Resimde .. Kemal diyorki .. " Kainat Şans Eseri Var Olmuşdur " ... Dündar ise diyorki .. " E Peki, Kainat Var Olmadan Evvel Hep Yoklukmuymuş ? "

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunların iktidar olma derdi falan yok tek dertleri parti içinde birbirinin paçasından asılıp aşağı çekmek ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
