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Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi

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31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara'nın Keçiören ilçesindeki seçimi yüzde 47.79 ile CHP'nin adayı Mesut Özarslan kazandı.

BELEDİYE BİNASINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Keçiören'i CHP'nin almasıyla birlikte belediye binasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un başkanlığını yürüttüğü belediye binasına asılan dev afişi indirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TARİHİ FARK

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Ankara seçiminde Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan Turgut Altınok posterinin alkış ve ıslıklar eşliğinde indirildiği görüldü.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Turgut Altınok Keçiören Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

MANSUR BAŞKANIMMMM Ders verdi ANKARA derssss

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sade vatandaş:

...kim ve hangi parti olursa olsun... ülkeye veya mahalli yönetimlere geldiğinde halkın seçtiği biri değilde sanki oralarının ağasıymış oralar babalarının malıymış gibi kamuya ait her yere ismini resmini milletin gözüne sokarcasına asıyor bunu yapmayan bir Mansur Yavaşı gördüm

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