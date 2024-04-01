Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi

31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara'nın Keçiören ilçesindeki seçimi yüzde 47.79 ile CHP'nin adayı Mesut Özarslan kazandı.

BELEDİYE BİNASINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Keçiören'i CHP'nin almasıyla birlikte belediye binasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un başkanlığını yürüttüğü belediye binasına asılan dev afişi indirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TARİHİ FARK

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Ankara seçiminde Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan Turgut Altınok posterinin alkış ve ıslıklar eşliğinde indirildiği görüldü.