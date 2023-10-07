Keban Kaymakamı köyleri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Kurşunkaya, Çalık, Bahçeli, Bademli ve Aşağıçakmak köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlar ve köy halkının taleplerini dinleyen Atalık, gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, Kurşunkaya, Çalık, Bahçeli, Bademli ve Aşağıçakmak köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlar ve köy halkının taleplerini dinleyen Atalık, gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Atalık'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan, İl Meclis Üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat eşlik etti.???????