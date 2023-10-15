Keban Kaymakamı köylere ziyaretlerini sürdürüyor

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Beydeğirmeni, Akgömlek, Altınkürek, Altıyaka ve Bölükçalı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Atalık, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, köylere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Atalık, ilçeye bağlı Beydeğirmeni, Akgömlek, Altınkürek, Altıyaka ve Bölükçalı köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Atalık, gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Atalık'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan, İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat eşlik etti.???????