Kazakistan Başkonsolosu, Çanakkale Valisi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği alanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Konsolos Aybek Yestleuov Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Vali Toraman, Başkonsolos Amankul ve Konsolos Yestleuov ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'de yürütülebilecek iş birliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu. - ÇANAKKALE

