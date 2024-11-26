Kaymakam Tarık Safa Kahveci'den Siyasi Parti Ziyaretleri

Selendi'de geçtiğimiz ay göreve başlayan Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ziyaretlerine siyasi partiler ile devam etti.

Kaymakam Kahveci siyasi parti ziyaretleri kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Kahveci AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve YRP İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra Kaymakam Kahveci ziyaretlerine son verdi.

Siyasi Parti temsilcileri de geçen haftalarda Kaymakam Tarık Safa Kahveci'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilemişlerdi. - MANİSA