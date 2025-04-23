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Kaymakam Özlem Bozkurt Gevrek, Koltuğunu Küçük Öğrenciye Devretti

Kaymakam Özlem Bozkurt Gevrek, Koltuğunu Küçük Öğrenciye Devretti
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Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Elif Yılmaz'a devretti. Küçük kaymakam, çocuklar için tiyatro etkinliği düzenleme talimatı verdi.

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olan Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz'a devretti.

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olan Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz'a devretti. Küçük kaymakamın ilk talimatı ise çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlenmesi oldu.

Çocuklarla sohbet ederek, hediyeler veren Kaymakam Gevrek, çocuklara tiyatro sözü vererek, "Bir tiyatro organizasyonu yapalım, hatta ailelerle birlikte bir aile tiyatrosuna gidelim" dedi.

Ziyarette çocuklar 10 ayrı dilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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