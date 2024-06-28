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Kaymakam Bekir Kınacı Çiftçileri Ziyaret Etti

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Ankara'nın Evren ilçesi Kaymakamı Bekir Kınacı hasat sezonunun başlaması nedeniyle çiftçileri ekin tarlalarında ziyaret ederek mahsul sezonunun bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Bekir Kınacı hasat sezonunun başlaması nedeni ile çiftçileri ekin tarlalarında ziyaret etti.

Ankara'nın Evren ilçesi Kaymakamı Bekir Kınacı hasat sezonunun başlaması nedeni ile çiftçileri ekin tarlalarında ziyaret ederek mahsul sezonunun bereketli olması temennisinde bulundu. Kınacı, ekin tarlasına girerek biçerdöver de kullandı. Ardından Şanlıurfa yöresinden gelen tarım işçilerini ziyaret eden Kınacı, onlarla sohbet etti. Tarım işçilerine herhangi bir sorun yaşamaları durumunda kendisine iletebileceklerini ifade eden Kınacı'ya çadırda ikramda da bulunuldu. Kınacı, sohbetin ardından çocuklarla ilgilendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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