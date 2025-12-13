Haberler

Salihli Kaymakamı Güldoğan Sarıpınar'da sorunları dinledi

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Sarıpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşlarla buluşma programı kapsamında Sarıpınar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle ziyareti sırasında Sarıpınar mahalle muhtarından mahalle hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyarette hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Ali Güldoğan, mahallede tespit edilen sorunların takipçisi olunacağını ve vatandaşların taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağını belirtti. - MANİSA

